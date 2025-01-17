الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء السورية للأنباء "سانا" اليوم الجمعة، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 أحمد الشرع والشيخ محمد بن زايد يناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات


وتناول الشرع وبن زايد خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وفق "سانا".

وفي السياق ذاته أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من أحمد الشرع، جرى خلاله "بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وحسب "وام"، جدد الشيخ محمد بن زايد "تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع محمد بن زايد سوريا الإمارات

مواد متعلقة

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 235 مليون يورو لدعم سوريا ودول الجوار

أحمد الشرع يطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقة العازلة والالتزام باتفاق 1974

محمد بن زايد يصدر مرسوما أميريا بتعيين المهيري قائدا لشرطة أبوظبي
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من هذه الظاهرة

سقط عليهما سلك ضغط عال، الصور الأولى لتفحم سيارتين على طريق المنصورة

أحمد الشرع وبن زايد يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الجمعة 17/1/2025 ؟

بمشاركة تاو وعبد القادر، قطر يخسر كأس السوبر القطري الإماراتي أمام النصر بخماسية

تفحم 3 سيارات نقل سقط عليهم سلك كهربائي ضغط عالٍ بالدقهلية (صور)

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد

عمر مرموش يكشف عن قدوته في الملاعب وسر تألقه في الموسم الجاري

منوعات

المزيد

الخطوط الباكستانية تعتذر عن إعلان تظهر فيه طائرة متجهة إلى برج إيفل مباشرة

ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان (فيديو)

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الجمعة 17/1/2025 ؟

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب نزول سورة إبراهيم وأسماؤها وفضائلها

مَن هم المعذرون من الأعراب؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بالتوتر في العمل والأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية