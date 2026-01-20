مسلسل "هي كيميا" حصريا على شاشة MBC مصر في رمضان

18 حجم الخط

أعلنت قناة MBC مصر عرض مسلسل “هي كيميا” عبر شاشتها حصريا في رمضان.

مسلسل “هي كيميا” من بطولة: مصطفى غريب، ودياب، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

مسلسل بيت بابا

في جانب آخر تعرض قناة MBC مصر هذه الأيام مسلسل “بيت بابا”، بواقع حلقة يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

ومسلسل بيت بابا يتكون من 25 حلقة، ويقدم محمد أنور في مسلسل بيت بابا شخصية أحمد أسعد أبو الصفا، الابن الأكبر لناظر المدرسة أسعد أبو الصفا، وهو طبيب ناجح وطموح، استطاع أن يحقق مكانة مهنية مميزة، لكنه في الوقت نفسه يعيش هاجسًا دائمًا بالبحث عن المال.

ورغم أن سعيه وراء المادة يبدو منطقيا في البداية، فإن رغبته الزائدة في جمع المال تبدأ في التأثير على حياته العائلية، وتنعكس على علاقته بزوجته وابنه.

