الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل "هي كيميا" حصريا على شاشة MBC مصر في رمضان

بوستر العمل، فيتو
بوستر العمل، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت قناة MBC مصر عرض مسلسل “هي كيميا” عبر شاشتها حصريا في رمضان.

 

مسلسل “هي كيميا” من بطولة: مصطفى غريب، ودياب، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

 

مسلسل بيت بابا

 

في جانب آخر تعرض قناة MBC مصر هذه الأيام مسلسل “بيت بابا”، بواقع حلقة يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

 

تفاصيل مسلسل بيت بابا

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

ومسلسل بيت بابا يتكون من 25 حلقة، ويقدم محمد أنور في مسلسل بيت بابا شخصية أحمد أسعد أبو الصفا، الابن الأكبر لناظر المدرسة أسعد أبو الصفا، وهو طبيب ناجح وطموح، استطاع أن يحقق مكانة مهنية مميزة، لكنه في الوقت نفسه يعيش هاجسًا دائمًا بالبحث عن المال. 

ورغم أن سعيه وراء المادة يبدو منطقيا في البداية، فإن رغبته الزائدة في جمع المال تبدأ في التأثير على حياته العائلية، وتنعكس على علاقته بزوجته وابنه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل هي كيميا مسلسلات رمضان قناة mbc مصر مسلسلات قناة MBC مصر أبطال مسلسل هي كيميا

مواد متعلقة

تغيير اسم مسلسل أحمد العوضي الجديد لهذا السبب

ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية