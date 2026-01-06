تعرف على عدد حلقات مسلسل بيت بابا

18 حجم الخط

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق عمل درامي جديد هو مسلسل بيت بابا الذي يشارك في بطولته نخبة من ألمع النجوم وعلى رأسهم محمد أنور.

وبدأ الجمهور في البحث عن كل المعلومات حول هذا المسلسل المنتظر خاصة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل بيت بابا

مسلسل بيت بابا الذي سيبدأ عرضه يوم 11 يناير الجاري يتكون من 25 حلقة ويمكن متابعته عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر.

ويقدم محمد أنور في مسلسل بيت بابا شخصية أحمد أسعد أبو الصفا، الابن الأكبر لناظر المدرسة أسعد أبو الصفا، وهو طبيب ناجح وطموح، استطاع أن يحقق مكانة مهنية مميزة، لكنه في الوقت نفسه يعيش هاجسًا دائمًا بالبحث عن المال.

ورغم أن سعيه وراء المادة يبدو منطقيا في البداية، فإن رغبته الزائدة في جمع المال تبدأ في التأثير على حياته العائلية، وتنعكس على علاقته بزوجته وابنه.

وكانت منصة شاهد قد بدأت الترويج لـ مسلسل بيت بابا وذلك في إطار استعداداتها لعرضه بعد أيام ضمن خريطة المنصة الفنية خلال شهر يناير الجاري.

وكتب الحساب الرسمي للمنصة على فيس بوك: “كلنا معزومين نكون موجودين وسط عيلة أسعد وأولاده ونعيش معاهم حكايتهم ومشاكلهم ونفهم إيه المستخبي في بيت بابا.. مسلسل جديد يعرض ابتداءً من 11 يناير على MBC شاهد”.



مسلسل بيت بابا

وكان من المقرر منذ البدء في مشروع مسلسل “بيت بابا” عدم عرضه في موسم رمضان 2026، خاصة أن المسلسل ينتمي إلى المسلسلات الطويلة.

ويشارك في البطولة بجانب محمد أنور، محمد محمود، انتصار، رانيا محمود ياسين، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم: شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

آخر أعمال محمد أنور

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور، هو مسلسل “ديبو”، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مدير أحد الفنادق الذي تسكنه الأشباح.

