تغيير اسم مسلسل أحمد العوضي الجديد لهذا السبب

18 حجم الخط

يستعد الفنان أحمد العوضي للتحضير لمسلسل درامي جديد يحمل اسم “الأستاذ”، والذي يتكون من عشر حلقات فقط، للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية عقب انتهاء موسم دراما رمضان.

وكشف السيناريست اسامة حسام الدين، أن اسم مسلسل أحمد العوضي يتشابه مع اسم مسلسل كتبه منذ فترة وسجله بالرقابة على المصنفات الفنية، لذلك فقد تواصل مع محمود حمدان مؤلف مسلسل العوضي وأخبره بضرورة تغير اسم المسلسل لتشابهه مع اسم مسلسله، وهذا ما استجاب له حمدان.

وأضاف أسامة أنه من المفترض أن يتم تغيير اسم مسلسل العوضي، خاصة أن العمل ما زال قيد التحضير، وسوف يتم البدء في تصويره بعد انتهاء مارثون دراما رمضان.

من جانب آخر تسافر أسرة مسلسل على كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي لمحافظة المنيا بالصعيد لتصوير عدد من مشاهد العمل بها، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع.



مسلسل علي كلاي

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

عرض مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

ونشر العوضي صورة جديدة من كواليس المسلسل عبر حسابه على منصة إكس، وعلق عليها قائلا: “بنمسي على إخواتنا الجدعان”.

وظهر العوضي في الكواليس بفورمة قوية، موضحة التدريبات الشاقة التي يخضع لها من أجل تصوير المشاهد، حيث يظهر في شخصية ملاكم.

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.