ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، عرض "على قد الحب" لـ نيلي كريم وشريف سلامة بهذه القنوات (فيديو)

شريف سلامة
شريف سلامة
أعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل على قد الحب، الذي يقوم ببطولته شريف سلامة وتشاركه البطولة نيللي كريم وذلك في رمضان 2026. 

القنوات الناقلة لمسلسل على قد الحب لنيلي كريم وشريف سلامة 

ويعرض مسلسل على قد الحب على القنوات التالية ON E، الحياة، DMC، CBC

وكانت الفنانة  نيلي كريم استأنفت تصوير مشاهد مسلسل "على قد الحب، مع الفنان  شريف سلامة، بعد أيام من التوقف لأسباب تقنية.

 

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة. 

فريق عمل المسلسل

فيما يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم السابق ذكرهم، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث مسلسل "على قد الحب" الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

