بعد عامين من المسلسلات القصيرة، نيللي كريم تعود لأعمال الـ30 حلقة

قررت الفنانة نيللي كريم، خوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل ينتمى للأعمال ذات الـ 30 حلقة، بعد استمرار عامين على تقديم نوعية الأعمال القصيرة صاحبة الـ15 حلقة.



وحتى الآن لم يستقر فريق العمل على الاسم النهائي للعمل، الذي يقوم بكتابته مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، ويشارك في بطولته الفنان شريف سلامة.

تفاصيل فيلم هابي بيرث داي

وكانت الفنانة نيللي كريم، تحدثت مؤخرا عن فيلمها الجديد “هابي بيرث داي”، مشيرة إلى أنها عندما عرض عليها سيناريو الفيلم رأت أنه فيلم مهرجانات.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: “على قد ما قصته بسيطة على قد ما هي عميقة جدا، الأطفال في سن صغير مش بيحسوا بالطبقية لكن الكبار بيحسوا لما بنتعرض لمواقف مختلفة ونحس يعني ايه حد غني وحد فقير، ودوري في الفيلم مش أنا خالص، السيناريو حكم عليا بشوية برود ودا بيبقي صعب عليا لاني من الشخصيات الحساسة والمندفعة”.

وعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا في أمريكا، ويعد أول فيلم في تاريخ السينما يشارك به أحد نجوم هوليوود.

وفى سياق آخر، احتفلت النجمة نيللى كريم بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره.

ويجمع الفيلم نيللى كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب.

