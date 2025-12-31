الأربعاء 31 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على طالب ووالدته بتهمة التعدي على معلمة في أكتوبر

المتهمان بالتعدي
المتهمان بالتعدي على مدرسة بأكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب ووالدته لقيامهما بالتعدي على مدرسة بسلاح أبيض لمنعه من الغش أثناء أداء امتحان في إحدى مدارس مدينة 6 أكتوبر.

 

فيديو تعدي طالب على مدرسة بأكتوبر

ومن جانبها، رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طالب ووالدته بالتعدي على مدرسة بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر.
 

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب، والدته)، طرف ثان (مدرسة "مصابة بسحجات بالوجه") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لقيام المُدرسة بمنع الطالب من الغش أثناء أداء امتحان بالمدرسة وتعديه عليها بالسب.

المتهمين بالتعدى على مدرسة بأكتوبر
المتهمين بالتعدى على مدرسة بأكتوبر

 

وعقب انتهاء الامتحان توجهت المدرسة لمحل سكن الطالب لمعاتبة والدته، إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينهن تدخل خلالها الطالب مشهرًا سلاح أبيض وتعديا عليها بالضرب محدثين إصابتها.

تمكن رجال الأمن من ضبط الطالب ووالدته، وبحوزته (السلاح الأبيض "الظاهر بمقطع الفيديو")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

