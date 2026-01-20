الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العمال الكردستاني لـ أكراد سوريا: لن نتخلى عنكم أبدا مهما كلفنا الأمر

مقاتلون بحزب العمال
مقاتلون بحزب العمال الكردستاني، فيتو
تعهد حزب العمال الكردستاني بـ "عدم التخلي أبدا" عن أكراد سوريا بمواجهة العمليات العسكرية للجيش السوري، وفق ما صرح المسؤول الكبير في الجناح العسكري للحزب مراد قره يلان لوكالة "فرات" الموالية للحزب، اليوم الثلاثاء.

 قره يلان مخاطبا أكراد سوريا: “اعلموا أننا لن نتخلى عنكم أبدا”

وقال قره يلان مخاطبا أكراد سوريا: "اعلموا أننا لن نتخلى عنكم أبدا. مهما كلف الأمر، لن نترككم وحدكم. في هذه العملية، سنفعل كل ما يلزم، نحن الشعب الكردي بأكمله والحركة". 

 قوات الأمن السورية تبحث عن مقاتلين من تنظيم داعش فروا من سجن الشدادي

وتواصل قوات الأمن السورية البحث عن مقاتلين من تنظيم داعش فرّوا من سجن الشدادي، وسط اتهامات لقسد بتسهيل عملية الهروب، وتواصل أيضا محاصرة سجن أقطان قرب الرقة، بعد رفض قسد تسليم إدارة السجن للأمن الداخلي. 

تعزيزات عسكرية جديدة نحو محاور الاشتباك جنوب الحسكة

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" فإن الجيش السوري دفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو محاور الاشتباك جنوب الحسكة، وسط استمرار التوتر في المنطقة وتعهد قوات قسد بالدفاع عن مناطق.

وحملت مصادر سورية مطلعة قائد قسد مظلوم عبدي مسؤولية فشل الاجتماع مع الحكومة السورية بحضور الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي توم براك بعد تراجعه عن الاتفاق الذي يؤكد على وحدة الأراضي السورية.

قائد قسد يرفض منصب نائب وزير الدفاع

وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن عبدي رفض منصب نائب وزير الدفاع أو أن يرشح اسما لمنصب محافظ الحسكة. 

وأكدت أن الشرع رفض طلب عبدي بأن تبقى محافظة الحسكة تحت إدارة قسد لاتمام الاتفاق وهدد بإبلاغ الأطراف الدولية بأن مظلوم عبدي انسحب من الاتفاق والدولة السورية ستحسم ملف الحسكة بالقوة. 

