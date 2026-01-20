موعد مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الثلاثاء 20 يناير 2026
يستضيف ريال مدريد نظيره موناكو الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
 

موعد مباراة ريال مدريد وموناكو 


تنطلق مباراة ريال مدريد وموناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد موناكو


تذاع مباراة ريال مدريد أمام موناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

 

ويقود ألفارو أربيلوا ريال مدريد لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، كمدير فني، بعد توليه القيادة الفنية للملكي خلفًا لتشابي ألونسو الذي تمت إقالته بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2.

 

وقاد أربيلوا فريق ريال مدريد بالفعل في مباراتين، الأولى بكأس ملك إسبانيا وتعرض للهزيمة أمام ألباسيتي بثلاثية لهدفين، وودع المسابقة من دور الستة عشر.

وتغلب ريال مدريد على ليفانتي بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن مباريات بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، ليصبح رصيده 48 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز السابع بدوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويأتي موناكو في المركز التاسع عشر ويملك 9 نقاط.

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

