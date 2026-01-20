مبابي يغرد، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة

18 حجم الخط

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، يتربع الفرنسي كيليان مبابي على قمة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وتقام اليوم الثلاثاء 9 مواجهات بالجولة السابعة من دوري الأبطال وتختتم الجولة غدا الأربعاء بـ 9 مواجهات أخرى.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة

1- كيليان مبابي ريال مدريد 9 أهداف.

2- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 6 أهداف.

2- فيكتور أوسيمين جالطة سراي 6 أهداف.

3- جابريل مارتينلي أرسنال 5 أهداف.

3- هاري كين بايرن ميونخ 5 أهداف.

3- أنتوني جوردون نيوكاسل 5 أهداف.

4- ماركوس راشفورد برشلونة 4 أهداف.

4- لاوتارو مارتينيز إنتر 4 أهداف.

4- فيتينيا باريس سان جيرمان 4 أهداف.

4- إجور بايكساو مارسيليا 4 أهداف.

4- هارفي بارنز نيوكاسل 4 أهداف.

4- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 4 أهداف.

5- جوناثان بوركارد آينتراخت فرانكفورت 3 أهداف.

5- لينارت كارل بايرن ميونخ 3 أهداف.

5- لويس دياز بايرن ميونخ 3 أهداف.

5- فيرمين لوبيز برشلونة 3 أهداف.

5- فيليكس نميشا بوروسيا دورتموند 3 أهداف.

5- مايسون جرينوود مارسيليا 3 أهداف.

5- بيير إيميريك أوباميانج مارسيليا 3 أهداف.

5- فولارين بالوجون موناكو 3 أهداف.

5- غوركا غوروزيتا أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

5- ماركوس يورنتي أتلتيكو مدريد 3 أهداف.

5- لياندرو أندرادي كاراباج 3 أهداف.

5- صهيب دريوش آيندهوفن 3 أهداف.

5- جوليان براندت بوروسيا دورتموند 3 أهداف.

5- فرانسيسكو ترينكاو سبورتنج لشبونة 3 أهداف.

5- دوسان فلاهوفيتش يوفنتوس 3 أهداف.

5- سكوت ماكتوميناي نابولي 3 أهداف.

5- إستيفاو تشيلسي 3 أهداف.

5- ينس بيتر هاوجي بودو/ جليمت 3 أهداف.

5- سيرهو جيراسي بوروسيا دورتموند 3 أهداف.

5- ريكاردو بيبي آيندهوفن 3 أهداف.

5- أليخاندرو جريمالدو باير ليفركوزن 3 أهداف.

5- نوني مادويكي أرسنال 3 أهداف.

5- دومينيك سوبوسلاي ليفربول 3 أهداف.

مواعيد الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2026

الثلاثاء 20 يناير 2026

كيرات ألماتي ضد كلوب بروج - 5:30 مساءً

بودو جليمت ضد مانشستر سيتي - 7:45 مساءً

كوبنهاجن ضد نابولي - 10 مساءً

إنتر ضد أرسنال - 10 مساءً

أولمبياكوس ضد ليفركوزن - 10 مساءً

ريال مدريد ضد موناكو - 10 مساءً

سبورتينج لشبونة ضد باريس سان جيرمان - 10 مساءً

توتنهام ضد بوروسيا دورتموند - 10 مساءً

فياريال ضد أياكس - 10 مساءً



الأربعاء 21 يناير 2026

جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد - 7:45 مساءً

كاراباخ ضد فرانكفورت - 7:45 مساءً

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - 10 مساءً

تشلسي ضد بافوس - 10 مساءً

بايرن ميونخ ضد يونيون سان جيلواز - 10 مساءً

يوفنتوس ضد بنفيكا - 10 مساءً

نيوكاسل يونايتد ضد آيندهوفن - 10 مساءً

مارسيليا ضد ليفربول - 10 مساءً

سلافيا براج ضد برشلونة - 10 مساءً

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

