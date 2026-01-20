الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح مشروع مد خطوط الصرف إلى أرض العجوز بالزاوية الحمراء (صور)

محافظ القاهرة يفتتح مشروع مد خطوط الصرف إلى أرض العجوز
افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مشروع مد خطوط الصرف الصحى بمنطقة أرض العجوز بحى الزاوية الحمراء بطول ٢.٥ كم، بتكلفة ٨.٥ مليون جنيه والذى تم بالتعاون بين محافظة القاهرة،  وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بتفويض للوكالة الفرنسية للتنمية.

 

محافظ القاهرة: تخصيص 60 أتوبيسا لمعرض الكتاب وتخفيض التذكرة لـ10 جنيهات

محافظ القاهرة يلتقى سفير البوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك

ورافق محافظ القاهرة الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعادل حسرئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة،  وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

 

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الذى يخدم أكثر من ٢٥ ألف نسمة واستغرق تنفيذه قرابة ٥ أشهر، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمنطقة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

واضاف محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمختلف أحيائها، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

