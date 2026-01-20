محافظ القاهرة يفتتح مشروع مد خطوط الصرف إلى أرض العجوز بالزاوية الحمراء (صور)

18 حجم الخط

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مشروع مد خطوط الصرف الصحى بمنطقة أرض العجوز بحى الزاوية الحمراء بطول ٢.٥ كم، بتكلفة ٨.٥ مليون جنيه والذى تم بالتعاون بين محافظة القاهرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بتفويض للوكالة الفرنسية للتنمية.

ورافق محافظ القاهرة الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعادل حسرئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

محافظ القاهرة يفتتح مشروع مد خطوط الصرف إلى أرض العجوز

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الذى يخدم أكثر من ٢٥ ألف نسمة واستغرق تنفيذه قرابة ٥ أشهر، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمنطقة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

واضاف محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمختلف أحيائها، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

