هآرتس: إسرائيل تمنع أعضاء لجنة التكنوقراط من دخول غزة

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفض إسرائيل السماح لأعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدخول قطاع غزة.

موقف أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول غزة

وقالت المصادر لصحيفة "هآرتس" إنه كان مقررًا دخول أعضاء اللجنة قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري من خلال معبر رفح، بهدف تولي الإدارة المدنية بحلول نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن أعضاء اللجنة يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى غزة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وامتنع مكتب نتنياهو عن الردِّ أو التعليق على استفسار صحيفة "هآرتس" بالخصوص.

إعلان تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة

وكانت حركة حماس رحبت، أمس الإثنين، بإعلان تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والشروع في إجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن استمرار العمل المؤسسي وعدم انقطاع الخدمات.

وفي بيان، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية ومع الانتقال إلى ما وصفها بالمرحلة الثانية.

معالجة الأوضاع الإدارية والخدمية في غزة بالتوازي مع المطالبة بوقف كامل للعمليات العسكرية

وأكد أن تشكيل اللجنة يمثل مسارًا لمعالجة الأوضاع الإدارية والخدمية في القطاع، بالتوازي مع المطالبة بوقف كامل للعمليات العسكرية وضمان حماية المدنيين وتخفيف الأوضاع الإنسانية.

وشدَّد البيان على أن المؤسسات الحكومية والدوائر المختصة ستواصل أداء مهامها بصورة منتظمة خلال المرحلة الانتقالية، مع تأكيد الحفاظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية رغم الظروف الاستثنائية.

