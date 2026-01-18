وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لعمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية (صور)

18 حجم الخط

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، لعقد مشاورات سياسية لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

روابط تاريخية بين مصر وقبرص

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمن خلال المشاورات الروابط التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية استثمار الزخم السياسي الذي تولد في أعقاب القمة المصرية-القبرصية الأخيرة، والعمل على مواصلة وتيرة الزيارات الثنائية والفعاليات والأنشطة بين البلدين على كافة المستويات، مجددًا التأكيد على ضرورة ضمان تفعيل وتنفيذ كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنها مذكرة التفاهم في مجال استقدام العمالة المصرية إلى قبرص.

تعزيز التعاون فى ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي الذي انعقد على هامش القمتين الثلاثية والثنائية الأخيرتين في القاهرة في يناير الماضى، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات والقطاعات، مبرزًا كذلك الأهمية البالغة لتعزيز التعاون فى ملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، والتطلع لاستمرار التنسيق المشترك وربط حقول الغاز القبرصية بمصر بما يساهم في ضمان أمن الطاقة المصري والقبرصي ويثبت فوائد التعاون المشترك بين البلدين.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال المشاورات عن التقدير للدعم القبرصى لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، معربا عن التطلع لتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين خلال فترة الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبى في النصف الأول من العام الجارى.

ورحب في هذا السياق بمبادرات بناءة تهدف إلى تعزيز التعاون المصرى الأوروربى في المجالات ذات الاهتمام المشترك أخذًا في الاعتبار الطفرة التى شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة وانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في أكتوبر الماضى.

خطة الرئيس الأمريكي ترامب

شهدت المشاورات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها التطورات في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره القبرصى على الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية، مؤكدًا دعم مصر لعمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرًا في هذا السياق إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.

كما شدد على أهمية الدخول في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مستعرضًا الجهود المصرية الحثيثة ذات الصلة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات فى سوريا والسودان والصومال، وأكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول واحترام سيادتها.

واتفق الوزيران في ختام المشاورات على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما فى ذلك امن شرق المتوسط.

