تموين الفيوم تحرر 50 مخالفة في حملة مكبرة على المخابز البلدي والسياحي

 قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق المدعم، بهدف منع تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على المخابز

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين حررت 50  مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كما  تمكنت من  تحرير محضر تجميع 13 شيكارة دقيق مخابز زنة كل شيكارة  50 كيلو بإجمالي وزن 650 كيلو جرام، كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

 

تكثيف الحملات على الأسواق 

 وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية بالمديرية بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط 1.6 طن زبدة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 131 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

