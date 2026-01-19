الهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية تناقش آليات العمل في مجلس النواب (صور)

الإثنين 19 يناير 2026
‏عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس النواب اجتماعا مهما مساء أمس الأحد برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والوكيل  الأول لمجلس النواب بحضور السيد القصير الأمين العام للحزب وسليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وقيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.

حزب الجبهة الوطنية 

وخلال الاجتماع أكد رئيس الحزب على مجموعة من الأسس والمبادئ وفي مقدمتها ضرورة التنسيق بين النواب والأطر  التنظيمية المختلفة في الحزب خصوصا الأمانات المركزية النوعية أو الأمانات الجغرافية حتى تكون رؤى وأطروحات الحزب معبرة بصورة واقعية عن تطلعات المواطنين وتتفق مع احتياجاتهم ومصالحهم المختلفة.

وشدد الجزار على ضرورة أن يكون كل نائب على بينة كاملة من قضايا وتحديات الدائرة التي يمثلها سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجغرافى الأكبر بما يشمل الفهم الكامل لهموم الناس وقضايا هم،وأن يكون الطرح ليس فقط لرصد المشاكل او التربص بالحكومة بل ضرورة البحث أيضا عن حلول بما توافق مع الواقع والإمكانيات المتاحة.

البرلمان، وتحدث الدكتور السيد القصير الامين العام للحزب  عن ضرورة أن يدرس كل نائب  القضية التي يريد أن يتحدث  عنها داخل المجلس دراسة وافية كاملة من كل جوانبها وأن يكون هناك تكامل بين النائب والحزب لإعداد الدراسات الوافية لكل قضية سواء كانت محلية أو خارجية.

وطلب القصير من الأعضاء ضرورة الحرص على التواجد في اجتماعات اللجان النوعية والإسهام الفعال في المناقشات المختلفة خصوصا أن نواب الحزب لدبهم خبرات متميزة في معظم القضايا.

كما طالب النواب بأن يكون تواجدنا داخل الجلسات بشكل منظم والتأكيد على حضور كل الجلسات.

وبدوره تحدث سليمان وهدان الذي تم اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب عن ضرورة التنسيق المستمر بين النواب والهيئة البرلمانية وأن يكون كل نائب على بينة وفهم كامل للأدوات الرقابية التي تخولها له لائحة مجلس النواب سواء كانت بيانا عاجلا أو اقتراحا برغبه أو طلب حاطة أو سؤالا وصولا إلى الاستجواب.

كما أضاف أنه يجب  التنسيق بين النواب والمسؤولين في الحكومة عبر الهيئة البرلمانية للحزب بما يحقق مطالب المواطنين في إطار القانون.

حزب الجبهة الوطنية 
حزب الجبهة الوطنية 

وخلال اللقاء تحدث بعض النواب عن القضايا التي تخص دوائرهم وهمومها  وعن رغبتهم في طرح العديد من القضايا على مجلس النواب بما يساهم في حل هذه المشاكل، ‏كما طرح  بعض  النواب تصوراتهم  للطريقة الصحيحة للتواصل بين النواب من جهة وكل من الأمانة المركزية للحزب وأمانات  المحافظات.

وأكد رئيس حزب الجبهة الوطنية  في هذا الصدد أن على كل أمانة سواء كانت نوعية أو جغرافية أن تؤدي دورها في إطار من التنسيق والتكامل وليس التنافس بحيث يكون الهدف تحقيق مصالح الناس.

واتفق الجميع في النهاية على بذل أكبر جهد ممكن في المرحلة المقبلة خصوصا أن الحزب حقق نتيجة إيجابية في الانتخابات الأخيرة رغم أن عمره السياسي  في الشارع لم يكن قد تجاوز العام.

وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب بصفة دورية  إضافة للقاءات الدورية قبل العقاد الجلسات العامة لمجلس النواب.

