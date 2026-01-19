تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب اليوم.

التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب

قدم الوزير عبد العاطى التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لمجلس النواب ولبدء الدورة التشريعية الجديدة للمجلس، معربًا عن التقدير للتعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج.

محددات السياسة الخارجية المصرية

وأكد عبد العاطى حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان النوعية المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج، مشيرا في هذا السياق إلى المبادرات المختلفة التي تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة مع مختلف الجهات الوطنية والتي تهدف إلى التيسير على المصريين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك التوسع في رقمنة الخدمات، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الوزارة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

تعزيز التعاون مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب

ولفت وزير الخارجية إلى توجيهاته المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة بأهمية تعزيز التعاون مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب، لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية والملفات ذات الأولوية المرتبطة برعاية مصالح المواطنين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، منوها إلى الحرص على عقد لقاءات دورية مع نواب مجلسى النواب والشيوخ. ودعا إلى مواصلة التعاون خلال الفترة المقبلة لتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة مع مختلف الدول وتدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية مع مصر.

١٣٩ بعثة دبلوماسية مصرية حول العالم

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية لدعم المواقف الوطنية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما استعرض الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة والبعثات المصرية في الخارج لتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة للمصريين في الخارج فى ١٣٩ بعثة دبلوماسية حول العالم.

وفى نهاية اللقاء، حرص وزير الخارجية على إهداء رئيس مجلس النواب نسخة من الكتاب الذى أصدرته الوزارة بعنوان "الاتزان الاستراتيجى، ملامح من السياسة الخارجية المصرية فى عشر سنوات" والذى يتناول مفهوم الاتزان الاستراتيجى الذى أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتباره الإطار الرئيسى الحاكم للسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى كتاب "الزيارات الخارجية الرسمية رئيس الجمهورية فى عقد من الزمن ٢٠١٤-٢٠٢٤".

