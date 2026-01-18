الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الجزار لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ: تواصل النواب مع الشارع أولوية

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
18 حجم الخط

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن التواصل المباشر مع الشارع والاستماع لنبض المواطنين يمثل أولوية في المرحلة الحالية، مشددًا على أن العمل البرلماني الحقيقي يجب أن ينطلق من احتياجات الناس اليومية ويترجمها إلى مواقف واضحة وتشريعات فعّالة داخل المجلس.

حزب الجبهة الوطنية 

وأشار الجزار خلال اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور النائب وسام إسماعيل نائب رئيس الهيئة البرلمانية، أهمية تكثيف التواصل الميداني مع المواطنين، وضرورة متابعة القضايا التي تمس حياتهم بشكل مباشر، بما يعزز من دور الحزب داخل المجلس ويضمن أن تعكس تحركات نوابه أولويات الشارع ومتطلبات التنمية.

كما أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية ضرورة بحث الموضوعات والقضايا بشكل مسبق قبل عرضها داخل مجلس الشيوخ، بما يسهم في توحيد الرؤى بين أعضاء الهيئة البرلمانية، والخروج بمواقف منسقة ومدروسة تدعم الصالح العام وتحقق فاعلية أكبر للأداء البرلماني.

من جانبه، شدد مسلم على أن المرحلة تتطلب أعلى درجات التنظيم والتنسيق، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية تعمل على تطوير آلية التواصل الداخلي بين أعضائها من خلال ميكنة منظومة الربط بين النواب ورئاسة الهيئة البرلمانية، بما يتيح تبادل المقترحات والمعلومات بسرعة ودقة، ويساعد على إدارة الملفات البرلمانية بكفاءة أكبر.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إلى أن انتظام الاجتماعات الدورية للهيئة البرلمانية يسهم في تعزيز الانضباط داخل العمل البرلماني للحزب، ويضمن التعامل مع القضايا المطروحة وفق رؤية موحدة تليق بدور الحزب ومسؤوليته السياسية والتشريعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار عقد الاجتماعات بشكل منتظم، مع توسيع قنوات التواصل مع المواطنين على الأرض، وتحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة بما يتسق مع احتياجات المجتمع وتوجهات الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار الدكتور محمود مسلم حزب الجبهة الوطنية رئيس حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار مجلس الشيوخ
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

المغرب والسنغال يبحثان عن هدف التقدم بعد مرور نصف ساعة (صور)

المغرب والسنغال يتعادلان سلبيا في شوط أول مثير (صور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية