السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منى زكي تخفي حملها عن زوجها في مسلسل “طالع نازل”

منى زكي
منى زكي
18 حجم الخط

تواصل الفنانة منى زكي تصوير أحداث مسلسلها الجديد  طالع نازل، المقرر عرضه في 10 حلقات خارج السباق الرمضاني.

 وتشهد أحداث العمل إخفاء منى زكي خبر حملها عن زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد شاهين، وتحاول الإجهاض.

ويظهر الفنان محمد شاهين ضمن أحداث العمل كرجل متعدد العلاقات النسائية، حيث يظهر في دور زوج منى زكي، ويتزوج مريم الخشت لتكون الزوجة الثانية، ويعيش قصة حب مع فنانة أخرى.

ومسلسل طالع نازل من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته محمد شاهين، مريم الخشت، وميمي جمال، ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، خارج السباق الرمضاني 2026.

آخر أعمال منى زكي 

يعد فيلم الست الذي تناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم أحدث أعمال الفنانة منى زكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منى زكي طالع نازل مسلسل طالع نازل اخبار الفن محمد شاهين

مواد متعلقة

"طالع نازل"، منى زكي تدخل في خلافات مع محمد شاهين

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا