منى زكي تخفي حملها عن زوجها في مسلسل “طالع نازل”

18 حجم الخط

تواصل الفنانة منى زكي تصوير أحداث مسلسلها الجديد طالع نازل، المقرر عرضه في 10 حلقات خارج السباق الرمضاني.

وتشهد أحداث العمل إخفاء منى زكي خبر حملها عن زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد شاهين، وتحاول الإجهاض.

ويظهر الفنان محمد شاهين ضمن أحداث العمل كرجل متعدد العلاقات النسائية، حيث يظهر في دور زوج منى زكي، ويتزوج مريم الخشت لتكون الزوجة الثانية، ويعيش قصة حب مع فنانة أخرى.

ومسلسل طالع نازل من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته محمد شاهين، مريم الخشت، وميمي جمال، ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، خارج السباق الرمضاني 2026.

آخر أعمال منى زكي

يعد فيلم الست الذي تناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم أحدث أعمال الفنانة منى زكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.