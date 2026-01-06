الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست بطولة منى زكي

فيلم الست، فيتو
فيلم الست، فيتو
18 حجم الخط

حقق فيلم "الست" بطولة منى زكي، 530 ألف جنيه إيرادات ليلة أمس الإثنين، في تراجع ملحوظ لإيرادات العمل مقارنة بالأسابيع الماضية.

واقترب العمل من تحقيق ما يقرب من 27 مليون جنيه منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائية.

وتعرض الفيلم منذ عرضه لموجة من الانتقادات؛ على خلفية ما اعتبره البعض إساءات متعمدة لسيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

 

أبطال فيلم الست

فيلم "الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورًا خاصًّا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل. 

 

قصة فيلم الست 

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

منى زكي ترد على جدل الفيلم

كانت الفنانة  منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرًا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن  أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الست فيلم الست منى زكي إيرادات فيلم الست اخبار الفن

الأكثر قراءة

لأول مرة، انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة والبرتقال وارتفاع الفراولة والكانتلوب

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

الجزائر وروما ويوفنتوس، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

لا للانتخابات قريبا، ترامب يشكل لجنة للإشراف على التدخل الأمريكي في فنزويلا

التنفيذ أو الاعتقال، واشنطن تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة باتخاذ بـ 3 إجراءات عاجلة

عبد الجليل: حمدي فتحي نجم منتخب مصر في أمم إفريقيا وفتوح يحتاج إلى الثقة فقط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية