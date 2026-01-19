الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي،  في بيان اليوم الاثنين، أن الصومال وقع مع قطر اتفاقية للتعاون الدفاعي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية وتطوير التعاون الأمني بين البلدين.

توقيع اتفاقية دفاعية بين الصومال وقطر 

وقال وزير الدفاع الصومالي في منشور عبر منصة «إكس»: «نؤكد التزامنا الراسخ بتطوير قدرات الجيش الوطني الصومالي وتعزيز جاهزيته للدفاع عن وحدة وسيادة الوطن».

وذكرت وكالة أنباء قطر أن وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وقع الاتفاقية مع وزير الدفاع الصومالي على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.

تحركات إسرائيلية في إقليم أرض الصومال 

وقالت الوكالة الرسمية إن الاتفاقية تهدف إلى «تعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكات الدفاعية بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية».

ويأتي ذلك في ظل التوترات التي تشهدها الصومال بعد اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلية بإقليم أرض الصومال كدولة، والبدء في التواجد العسكري هناك، وأيضا وجود تحركات إثيوبية للاستحواذ على ميناء على البحر الأحمر بإقليم أرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية.

