الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رويترز: خفض مستوى التحذير الأمني ​​بقاعدة العديد في قطر

قاعدة العديد في قطر،
قاعدة العديد في قطر، فيتو
قالت ثلاثة ​مصادر مطلعة لرويترز، الخميس، إن مستوى التحذير ‌الأمني ​​في قاعدة العديد الجوية ⁠الأمريكية في قطر تم خفضه ‌بعد ​تشديده أمس.

الطائرات الأمريكية التي غادرت ​القاعدة أمس الأربعاء تعود إليها تدريجيا

وذكر أحد المصادر أن الطائرات الأمريكية التي غادرت ​القاعدة أمس الأربعاء تعود إليها تدريجيا.

وقال المصدران الآخران، ‍وهما ⁠دبلوماسيان اشترطا عدم نشر اسميهما، إنه ُسمح أيضا لبعض الأفراد ‌الذين نُصحوا ‍بمغادرة ‍القاعدة أمس الأربعاء بالعودة.

إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد

وكانت الولايات المتحدة بدأت، أمس الأربعاء، إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد، في خطوة عكست تصاعد التوترات مع إيران، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية محتملة على خلفية الاحتجاجات داخل إيران.

ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن وزارة الدفاع (البنتاجون) شرعت الأربعاء في نقل بعض أفرادها من القاعدة “بسبب ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة حملة الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين”.

إجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة

من جانبها، أكدت قطر في بيان رسمي أن “مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة”.

