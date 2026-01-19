الإثنين 19 يناير 2026
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا، على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر، وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على الزراعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

انخفاض درجات الحرارة وشبورة صباحية، طقس المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.


حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى أخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09
  

الجريدة الرسمية