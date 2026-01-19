حادث إطلاق نار يودي بحياة شخص وإصابة 4 آخرين بالتشيك

18 حجم الخط

ذكرت الشرطة التشيكية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم عند مجلس بلدية بشمال البلاد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بينهم شرطي.

مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار عند مجلس بلدي في التشيك



وأكدت الشرطة التشيكية في بيانها اليوم، أن المشتبه به لقي حتفه بالرصاص، ولا يوجد خطر الآن.

وأضافت الشرطة التشيكية أن إطلاق النار وقع عند مجلس بلدية شريبسكا، مضيفة أن الهجوم ليست له دوافع سياسية أو دينية، وأن كافة الدلائل تشير إلى أن الدافع يتعلق بعلاقة شخصية.

تفاصيل حادث إطلاق نار في التشيك

وأوضحت الشرطة التشيكية في بيانها، أن القتيل بحادث إطلاق النار موظفا في مجلس المدينة، بينما كان عمدة البلدة من بين الجرحى، مشيرة إلى أن المهاجم كان مسلحا بثلاثة أسلحة غير مرخصة.

ومن جانبه قدم رئيس البلاد بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندريه بابيش التعازي لأقارب الضحايا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة شريبسكا تقع قرب الحدود الألمانية، ويبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة.

