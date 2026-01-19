الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حادث إطلاق نار يودي بحياة شخص وإصابة 4 آخرين بالتشيك

الشرطة التشيكية،
الشرطة التشيكية، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت الشرطة التشيكية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم عند مجلس بلدية بشمال البلاد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بينهم شرطي.

مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار عند مجلس بلدي في التشيك
 

وأكدت الشرطة التشيكية في بيانها اليوم، أن المشتبه به لقي حتفه بالرصاص، ولا يوجد خطر الآن.

وأضافت الشرطة التشيكية  أن إطلاق النار وقع عند مجلس بلدية شريبسكا، مضيفة أن الهجوم ليست له دوافع سياسية أو دينية، وأن كافة الدلائل تشير إلى أن الدافع يتعلق بعلاقة شخصية.

تفاصيل حادث إطلاق نار في التشيك

وأوضحت الشرطة التشيكية في بيانها، أن القتيل بحادث إطلاق النار  موظفا في مجلس المدينة، بينما كان عمدة البلدة من بين الجرحى، مشيرة إلى  أن المهاجم كان مسلحا بثلاثة أسلحة غير مرخصة.

ومن جانبه قدم رئيس البلاد بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندريه بابيش التعازي لأقارب الضحايا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة شريبسكا تقع قرب الحدود الألمانية، ويبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التشيك حادث إطلاق النار الحدود الالمانية مجلس بلدي

مواد متعلقة

الجامعة العربية ترحب باتفاقية وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقسد

بعد تبادل إطلاق نار ومطاردة في النيل، تصفية 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا في أقرب وقت
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خبير استراتيجي يكشف مخططا عسكريا إسرائيليا لاحتلال الضفة الغربية والخليل والقدس

تقدم تاريخي للمغرب والسنغال، ومصر بالمركز الـ31 عالميا في تصنيف "فيفا"

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية