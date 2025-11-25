التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا في أقرب وقت

18 حجم الخط

نصحت وزارة الخارجية التشيكية رعاياها المتواجدين فى فنزويلا بمغادرتها في أقرب وقت ممكن باستخدام أي رحلات جوية متاحة، وذلك وسط تحذيرات من تزايد النشاط العسكرى في المنطقة.

وجود تهديد أمني مرتبط بتزايد النشاط العسكري في البلاد

وذكر راديو براغ الدولي، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي عقب تحذير أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم الجمعة الماضية من احتمال وجود تهديد أمني مرتبط بتزايد النشاط العسكري في البلاد.

إلغاء رحلات جوية وتحركات عسكرية متصاعدة

وأضاف الراديو أن العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها الجوية من وإلى فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع الحكومة الفنزويلية إلى بدء سلسلة من التدريبات العسكرية.

إجراء عسكري ضد فنزويلا

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي يدرس ما إذا كان سيتخذ إجراء عسكريا ضد فنزويلا كجزء من حملة إدارته المتصاعدة لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

