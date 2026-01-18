محافظ الإسكندرية يكلف الأحياء برفع المخلفات أولًا بأول بمحيط المدارس

18 حجم الخط

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال جولته، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة لأبنائنا الطلاب، موجهًا بتكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم لضمان تهيئة الأجواء الملائمة داخل اللجان.



كما كلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة برفع المخلفات أولًا بأول بمحيط المدارس، والتحفظ على مكبرات الصوت لضمان الهدوء التام.

واطلع الفريق أحمد خالد خلال الجولة على الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة لضمان شفافية ونزاهة الامتحانات، حيث يتم استخدام كاميرات المراقبة داخل اللجان والعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية، مشددًا على التصدي الحاسم لأي محاولات غش والالتزام بحظر استخدام الهواتف المحمولة تمامًا.

وأكد محافظ الإسكندرية في ختام جولته أن غرف العمليات بالإدارات التعليمية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة للتدخل الفوري في حالة وجود أي طارئ، مشيدًا بالدقة المتبعة في تأمين اللجان ووضوح الورقة الامتحانية بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن انضباط العملية التعليمية.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ (114257) طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل (333) لجنة امتحانية، تشمل لجان التعليم المهني، والصم وضعاف السمع، والمكفوفين، بمشاركة (18008) من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

