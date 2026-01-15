محافظ الإسكندرية: 114257 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 333 لجنة

18 حجم الخط

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 22 يناير 2026.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ (114257) طالبًا يؤدون الامتحانات داخل (333) لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية التسع، تشمل (8) لجان للتعليم المهني، و(3) لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتين للمكفوفين، بمشاركة (18008) من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وأفراد الأمن والمعاونين والعمال.

وشدد محافظ الإسكندرية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مؤكدًا ضرورة تعقيم المدارس، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ظهور أي أعراض مرضية حفاظًا على سلامة الطلاب، موجّهًا كافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة بالتعاون الكامل مع تعليم الإسكندرية.

كما كلّف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت، بما يضمن تهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات.

ومن جانبه؛ عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا ضم قيادات المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وكافة الجهات المعنية.

حيث أعلن عن تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية من خلال رؤساء اللجان، مؤكدًا على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتطبيق التدابير الوقائية، مع توفير الأثاث اللازم بكافة اللجان.

وأشار إلى الدور المحوري للموجه المقيم في متابعة فتح وغلق إلكترولات، وفتح مظاريف الأسئلة، ووضوح الورقة الامتحانية، وانتظام اللجان، وكفاية الملاحظين، وتأمين المدرسة، وسرعة التواصل مع غرف العمليات حال وجود أي طارئ، مشدد على الدقة في أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية قد تُحدث بلبلة أو قلقًا للرأي العام.

وفي سياق متصل؛ أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري عند الضرورة، مع التشديد على التصدي الحاسم لمحاولات الغش وتطبيق اللوائح المنظمة، والالتزام بحضور جميع العاملين قبل بدء اللجان بوقت كافٍ.

وأكد الالتزام اليومي بتعقيم لجان النظام والمراقبة، وتنظيم دخول وانصراف الأعضاء، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجان النظام والمراقبة.

