وزير الخارجية يجرى اتصالا بالبابا تواضروس للاطمئنان على صحته

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، عقب إجرائه عملية جراحية.

وزير الخارجية يعرب عن تقديره لدور البابا تواضروس الوطني والروحي

أعرب الوزير عبد العاطي عن خالص تمنياته لقداسة البابا بتمام الشفاء ودوام الصحة، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على سلامة قداسته وتقديره الكبير لدوره الوطني والروحي.

عمق العلاقات الإنسانية وروح المحبة والتقدير المتبادل

ومن جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره لوزير الخارجية على هذه اللفتة الطيبة، التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية وروح المحبة والتقدير المتبادل.

