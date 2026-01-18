الحكومة تضع مطروح على خريطة التنمية الشاملة، اعرف التفاصيل

18 حجم الخط

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتنمية بمحافظة مطروح، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عادل عزت بحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد حسن غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، ومحمود نصر، مُمثلًا عن صندوق تحيا مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالًا بالحرص على المُتابعة الدائمة ميدانيًا وبالاجتماعات؛ لجهود التنمية في محافظة مطروح، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تحظى بها المحافظة، لاسيما الشريط الساحلي بها، والتي تؤهلها لتكون نقطة جذب عالمية للمشروعات التنموية المتنوعة.

اجتماع حكومي لمتابعة مُعدلات سير العمل والتنفيذ في المشروعات الجارية حاليًا على أرض محافظة مطروح

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مُعدلات سير العمل والتنفيذ في العديد من المشروعات الجارية حاليًا على أرض محافظة مطروح، في مجال التنمية السياحية، وكذا تطوير البنية التحتية والخدمات والطرق، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية الرامية لتعزيز مكانة "مطروح" والترويج لها كوجهة دائمة للسياحة والإقامة على مدار العام.

وتُعد محافظة مطروح إحدى أبرز المحافظات الواعدة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، وتمتلك شريطًا ساحليًا بكرًا يمتد لمئات الكيلومترات على البحر الأبيض المتوسط، يشتهر بجمال شواطئه ومياهه الفيروزية الصافية.

ورغم مقوماتها الطبيعية والسياحية الهائلة، ظلت المحافظة لفترات طويلة تعتمد بشكل رئيسي على السياحة الداخلية الموسمية خلال أشهر الصيف، إلا أن رؤية الدولة المصرية الحالية تستهدف تحويلها إلى وجهة سياحية وإنمائية عالمية على مدار العام، من خلال استغلال كافة إمكاناتها ومقوماتها.

وتأتي هذه الجهود المكثفة لتطوير محافظة مطروح في إطار استراتيجية الدولة الطموحة لتنمية كافة أقاليم الجمهورية، وخاصة المناطق الساحلية، بهدف خلق مراكز جذب اقتصادي وسياحي جديدة تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وتتسق هذه المشروعات مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.