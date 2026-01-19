الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع بالسنطة

حملة إشغالات مكبرة
حملة إشغالات مكبرة في السنطة لإعادة الانضباط للشارع العام
18 حجم الخط

 نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة إشغالات مكبرة تحت إشراف الدكتورة منى صالح رئيس المركز والمدينة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

أجواء شتوية وزعابيب، هطول أمطار على مناطق متفرقة في الغربية (فيديو)

محدش قادر يقرب له، عجل يزن طنا وسعره 150 ألف جنيه يثير الجدل بسوق مواشي طنطا (فيديو)

 استهدفت الحملة بمدينة السنطة إزالة الإشغالات من أمام المحال التجارية والأكشاك والتصدي للباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة المخصصة للمشاة كما شملت الحملة إزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية والتعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات بهدف توفير مساحة آمنة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

 وأكدت مني صالح أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والإشغالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتنبيه عليهم بعدم العودة لمثل هذه الممارسات مرة أخرى لضمان استمرار حالة الانضباط بالشوارع والميادين.

وشددت على أن حملات الإشغالات ستستمر خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم عودة التعديات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة بما يليق بأهالي السنطة.

واختتمت رئيس مركز ومدينة السنطة حديثها بالتأكيد على أهمية تعاون الجميع سواء من أصحاب المحال التجارية أو المواطنين لتحقيق النظام والحفاظ على المظهر الحضاري بما يخدم المصلحة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: منع المركبات غير المسجلة من السيرعقب انتهاء المهلة المحددة

محدش قادر يقرب له، عجل يزن طنا وسعره 150 ألف جنيه يثير الجدل بسوق مواشي طنطا (فيديو)

أجواء شتوية وزعابيب، هطول أمطار على مناطق متفرقة في الغربية (فيديو)

محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات بحي أول طنطا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

المزيد
الجريدة الرسمية