حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع بالسنطة

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة إشغالات مكبرة تحت إشراف الدكتورة منى صالح رئيس المركز والمدينة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

استهدفت الحملة بمدينة السنطة إزالة الإشغالات من أمام المحال التجارية والأكشاك والتصدي للباعة الجائلين الذين احتلوا الأرصفة المخصصة للمشاة كما شملت الحملة إزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية والتعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات بهدف توفير مساحة آمنة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت مني صالح أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والإشغالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتنبيه عليهم بعدم العودة لمثل هذه الممارسات مرة أخرى لضمان استمرار حالة الانضباط بالشوارع والميادين.

وشددت على أن حملات الإشغالات ستستمر خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم عودة التعديات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة بما يليق بأهالي السنطة.

واختتمت رئيس مركز ومدينة السنطة حديثها بالتأكيد على أهمية تعاون الجميع سواء من أصحاب المحال التجارية أو المواطنين لتحقيق النظام والحفاظ على المظهر الحضاري بما يخدم المصلحة العامة.

