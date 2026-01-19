"صرف الإسكندرية" تناقش آليات تطبيق التحول الرقمي

18 حجم الخط

عقد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم، لمناقشة ملف التحول الرقمي والتوجه نحو الرقمنة داخل الشركة.

يأتى ذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطبيق التحول الرقمي داخل مختلف قطاعات الشركة، بما يشمل تحديث قواعد البيانات، وتوحيد أنظمة العمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الإدارات، بما يسهم في تحسين المتابعة والرقابة، وسرعة تداول المعلومات، ودقة اتخاذ القرار في مختلف المستويات الإدارية.

كما تناول الاجتماع أهمية تعظيم الاستفادة من البيانات المتاحة في إدارة شبكات الصرف الصحي والمحطات، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة، ورصد الملاحظات والتعامل معها بشكل فوري، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية الخدمة وتحسين كفاءة الأداء وتقليل نسب الفقد والهدر.

وأكد المهندس سامي قنديل خلال الاجتماع أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين جميع الإدارات، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح منظومة الرقمنة وتجاوز أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الاعتماد على الأنظمة الذكية وتحليل البيانات يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة التشغيل، وترشيد استخدام الموارد، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأزمات والطوارئ، فضلًا عن دعم خطط التنمية المستدامة داخل الشركة.

وفي ختام الاجتماع، استعرض «قنديل» عددًا من المقترحات والرؤى المستقبلية، التي تستهدف التوسع في استخدام التطبيقات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع منظومات العمل الحديثة، بما يحقق نقلة حقيقية في أسلوب العمل ويرسخ مفهوم الإدارة الذكية داخل شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.