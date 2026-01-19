إنشاء مجمع مواقف لخدمة أهالي الحسينية في الشرقية

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أنه تم إنشاء مجمع مواقف لخدمة أهالي المركز والوحدات المحلية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية 2025 /2026 باعتماد مالي وقدره 2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 10٪ تيسيرًا على المواطنين في الانتقال بين المركز وجميع المراكز.

تنفيذ أعمال مشروعات الرصف بالانترلوك

واضاف انه تم إستكمال تنفيذ أعمال مشروعات الرصف ببلاط الإنترلوك بشوارع مدينة الحسينية بحي الرازيقة والعطارين وحي مسجد المحجوب حي نادي الحسينية الرياضي والمعاشات وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لرئاسة مركز الحسينية باعتماد مالي قدره 18 مليون و500 ألف جنيهًا وبنسبة تنفيذ بلغت 50٪، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم

المهندس حازم الأشمونى

وبدوره اصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لإستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين بالاضافة الى الزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المتفق عليه.

رفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية

أكد المهندس محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تٌساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحه للمواطنين وذلك تيسيرا حياة المواطن.

