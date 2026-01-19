"علوم الخواص عند أبي حامد الغزالي" ندوة في بيت السناري

18 حجم الخط

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “علوم الخواص عند أبي حامد الغزالي: الإلهام.. الموت.. الفلسفة” للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وذلك ضمن سلسلة “تاريخ الفكر الصوفي وأسرار اللغة”، يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ندوة علوم الخواص عند أبي حامد الغزالي

تركز الندوة على عدد من المفاهيم المحورية في فكر الإمام أبي حامد الغزالي، من بينها علوم الخواص، ودلالات الإلهام، والموت، وعلاقة هذه المفاهيم بالفلسفة والتجربة الصوفية، مع إضاءة لغوية وفكرية على نصوص الغزالي وسياقها المعرفي والإنساني.

تعقد هذه الندوة في إطار اهتمام بيت السناري بإحياء التراث الفكري الصوفي، وفتح آفاق للحوار حول قضايا الإنسان والروح والمعرفة، من خلال قراءة معاصرة لأعلام الفكر الإسلامي، بما يسهم في تعميق الوعي الثقافي وتعزيز التواصل بين الماضي والحاضر.

يذكر أن الدكتورة ريم بسيوني تقدّم على مدار أكثر من سنتين محاضرات شهرية ببيت السناري تتناول تاريخ الفكر الصوفي، وقد نتج عن تلك المحاضرات كتابان، هما: "البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة"، والثاني هو "برفقة أبي حامد الغزالي.. إصلاح القلب".

الدكتورة ريم بسيوني

الدكتورة ريم بسيوني؛ كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، وحاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس: ثلاثية المماليك".

