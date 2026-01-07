بمشاركة 21 فنانا، افتتاح معرض “آثار معاصرة” الفني الدولي في بيت السناري

18 حجم الخط

يستضيف بيت السناري الأثري بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، معرضًا فنيًّا دوليًّا بعنوان “آثار معاصرة”، يوم الأحد 11 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً.

معرض آثار معاصرة

وينظم المعرض سفارة النمسا والمركز الثقافي النمساوي بالقاهرة ومبادرة وحدات الحياة الدولية الفنية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الثقافيين، على أن ينسق المعرض الفنانة لينا أسامة، ويشارك فيه 21 فنانًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

الفنانين المشاركين بمعرض آثار معاصرة

ومن المقرر أن يضم المعرض أعمال كل من: لينا أسامة، مهني ياؤد، فائق رسول، تانيا رشيد، شروق بنت فهد، عبد السلام سالم، أليكس سيجيرمان، أفيجيت موكيرجي، بريت بطرس غالي، كارمين بيترارو، سيسيليا فونج، يوليا موركوف، لين بيشيا، مايكل هايندل، بيتر بلودو، روايري أوبراين، سكايلر سميث، سابينا ديلاهاوت، توم شوانج، وهيروين سينز.

ويأتي معرض “آثار معاصرة” في إطار دعم التبادل الثقافي الدولي، ويستمر حتى 24 يناير 2026، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

بيت السناري

يقع بيت السناري في حي الناصرية بالسيدة زينب في نهاية حارة غير نافذة تُعرف حاليًّا بحارة مونج، وهو يُعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.

المنزل ملك لإبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار – ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة. ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر"، الذي أهدى الدكتور بطرس غالي؛ السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نسخة أصلية منه إلى مكتبة الإسكندرية.

