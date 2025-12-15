"عبد القادر الجيلاني: رحلة صفاء القلب" ندوة للأديبة ريم بسيوني ببيت السناري

18 حجم الخط

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة للأديبة والكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، بعنوان "عبد القادر الجيلاني: رحلة صفاء القلب"، وذلك مساء الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتسلط الندوة الضوء على حياة العارف بالله عبد القادر الجيلاني، أحد أبرز أعلام الفكر الصوفي، وتستعرض رحلته الروحية والفكرية. ستتناول الدكتورة ريم بسيوني مفهوم "صفاء القلب" في فكر الجيلاني، وكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الطمأنينة الروحية وتزكية النفس من خلال تعاليمه. كما ستناقش الندوة الأثر العميق الذي تركه الجيلاني، وكيف تظل أفكاره ملهمة حتى يومنا هذا في مواجهة تحديات الحياة المعاصرة.

تعقد الندوة في إطار سلسلة ندوات "رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة"، بهدف إعادة قراءة التراث الروحي والصوفي برؤية معاصرة، وتعزيز الحوار حول رموز الفكر الصوفي وإسهاماتهم في تشكيل الوعي الإنساني.

الأديبة ريم بسيوني

الدكتورة ريم بسيوني؛ كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، وحاصلة على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس: ثلاثية المماليك".

