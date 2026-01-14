بيت السناري يستضيف حفل افتتاح ملتقى «القاهرة.. أصوات متناغمة»

18 حجم الخط

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الثانية من ملتقى «القاهرة.. أصوات متناغمة»، مساء الإثنين الموافق 19 يناير 2026، الساعة 7 مساء.

ويُقام حفل الافتتاح بتنظيم مشترك بين دار أطياف للنشر وSulfur Editions، وبالشراكة الاستراتيجية مع سفارة رومانيا بالقاهرة، ووزارة الثقافة المالطية، ووزارة الثقافة الرومانية.

ويشمل البرنامج كلمات افتتاحية للمنظمين والشركاء، من أبرزها كلمة سفارة رومانيا بالقاهرة احتفاءً باختيار رومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وكلمة وزارة الثقافة المالطية تأكيدًا على عمق الروابط الثقافية المتوسطية، إلى جانب كلمة بيير بتيو ممثلًا عن La Belle Inutile Editions، وكلمة للشاعر فلورين دان برودان ممثلًا عن الجانب الروماني.

ويتضمن حفل الافتتاح برنامجًا فنيًا يعكس أهداف الملتقى تحت شعار «جسر من الفنون والآداب»، حيث تقدم فرقة KUT (Kaczynski Unexpected Trio) الإيطالية عرضًا موسيقيًا خاصًا يمزج بين آلة التشيلو الكلاسيكية والموسيقى الإلكترونية التجريبية، في تجربة سمعية تتناغم مع القراءات الأدبية الحية. كما يشهد الحفل عرضًا موسيقيًا للفنانين المصريين محسن البلاسي وغادة كمال، في حوار فني يجسد التفاعل والتمازج بين الثقافات المختلفة.

ملتقى القاهرة: أصوات متناغمة

يهدف حفل الافتتاح إلى تقديم نموذج متجدد للفعاليات الثقافية، يتجاوز الأطر التقليدية، ليؤكد دور الدبلوماسية الثقافية وقوة الفنون والآداب في خلق لغة إنسانية مشتركة بين الشعوب.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثانية من ملتقى "القاهرة: أصوات متناغمة" (Cairo Interwoven Voices 2) ستقام في الفترة من 19 يناير إلى 2 فبراير 2026، متزامنة مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، لتكون منصة دولية للإقامة الأدبية والحوار الفني تتبنى نهج "الدبلوماسية الثقافية" لتعزيز الروابط بين الشعوب. وقد تحولت هذه الدورة إلى مبادرة دبلوماسية كبرى بتضافر جهود مؤسسات مرموقة، على رأسها سفارة ووزارة الثقافة الرومانية (احتفاءً برومانيا ضيف شرف المعرض) ووزارة الثقافة المالطية.

ويجمع الملتقى وفدًا رفيع المستوى يضم 25 مبدعًا من كبار الكتاب والشعراء والفنانين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الشاعر العالمي المرشح لجائزة نوبل يانج ليان والروائية يويو من الصين. وتتنوع فعاليات الملتقى بين الأمسيات الشعرية وحفلات التوقيع والندوات الفكرية التي ستُقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب وبيت السناري الأثري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.