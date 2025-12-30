بيت السناري ينظم أمسية زرياب: أيقونة تلاقي الثقافات والحضارات

18 حجم الخط

ينظم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الموافق ٦ يناير ٢٠٢٦، أمسية ثقافية وفنية بعنوان " زرياب: أيقونة تلاقي الثقافات والحضارات " بمناسبة مرور ١٢ قرنا علي رحيله من بغداد الي قرطبة ليقوم بدور محوري في نقل ثقافة الحضارة الإسلامية وادابها إلي الغرب الأوروبي وذلك بمقر البيت الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

أمسية زرياب: أيقونة تلاقي الثقافات والحضارات

تستضيف الأمسية الدكتور محمد رفعت الامام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة دمنهور السابق للحديث عن دور زرياب الثقافي والفني، وانتمائه إلي المكون الكردي في الدولة العباسية والحضارة الإسلامية.

وسوف يتحدث عن المحطات الفارقة في حياة زرياب بدءا من بغداد مرورا بالقيروان وانتهاء بقرطبة. وبايجاز، كان زرياب نجما في سماء الموسيقي، وهمزة وصلة في عالم المدنية والحضارة، كما تستضيف الأمسية الدكتور عبدالحميد يحيي أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية بجامعة العاصمة حلوان سابقا وأستاذ باكاديمية الدراسات العليا والاستراتيجية وصاحب الصوت الشجي والأداء المتقن.

وبجانب محاضرته عن تقنيات وفنيات زرياب الموسيقية وادخاله الوتر الخامس في العود، سوف ينشد باقة من أجمل موشحات زرياب مثل: لما بدا يتثني وبالذي اسكر من عذب اللمي وغيرها.

يأتي هذا الصالون في سياق اهتمام بيت السناري بالحضارة الإنسانية ورموزها وايقوناتها، والتركيز علي دور الفنون في التقارب الحضاري والترابط الإنساني ونشر قيم السلام والمجتمع الديمقراطي.

