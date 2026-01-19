زلزال قوي يضرب منطقة "يونان-سينك" الصينية

18 حجم الخط

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الإثنين، منطقة "يونان - سينك" الصينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل لـ «الشرق - بلومبرج».

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب العراق

الأسبوع الماضي، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في العراق، في بيان صادر عنها، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة دون تسجيل إصابات، على الحدود العراقية - الإيرانية شمال شرقي محافظة البصرة.

هزة أرضية على الحدود العراقية - الإيرانية

وجاء في بيان الهيئة: "سجلنا هزة أرضية على الحدود العراقية - الإيرانية تبعد مسافة 60 كم شمال شرقي محافظة البصرة، بلغت قوتها 4.7 درجة".

وأوضح البيان أنه تم الشعور بالهزة في محافظة البصرة والمناطق المحيطة بها.

ولم يعلن عن تسجيل إصابات، لكنها أهابت بالمواطنين الالتزام بالتحذيرات المتبعة.

محافظة البصرة من كبرى المحافظات العراقية الغنية بالنفط الخام

وتعد محافظة البصرة من كبرى المحافظات العراقية الغنية بالنفط الخام، وتضم حقولا عملاقة ونشاطا كبيرا في مجال الإعمار والبناء، أبرزها بناء ميناء الفاو الكبير وموانئ جديدة لتصدير النفط الخام ومنشآت ضخمة أخرى.

