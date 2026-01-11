الأحد 11 يناير 2026
خارج الحدود

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب بيروت

زلزال يضرب بيروت
زلزال يضرب بيروت
أفاد المركز اللبناني للجيوفيزياء اليوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، وقد شعر السكان بالهزة من دون الإبلاغ عن أي أضرار.

ووفق المركز اللبناني للجيوفيزياء، فقد وقعت الهزة منتصف هذه الليلة، وحدد موقعها في البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 50 كيلومتر من الشاطئ اللبناني، وقد شعر بها سكان بيروت خصوصا وعدد من المناطق اللبنانية.

من جهة أخرى، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن شدة الهزة الأرضية بلغت 4.1، على مقياس ريختر.

وقد وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، عند الساعة 12.50 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، شعر سكان الساحل السوري والساحل اللبناني بالهزة، وخصوصا سكان بيروت، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.

