18 حجم الخط

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، في بيان صادر عنها اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة على قياس ريختر قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا.

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

وبحسب معلومات الهيئة، وقع الزلزال في تمام الساعة 5:58 بعد الظهر بتوقيت موسكو، على بعد 240 كيلومترا شمال غرب مدينة توبيلو.

وقالت الهيئة في بيانها، أن مركز الزلزال كان على عمق 76 كيلومترا.

ولم ترد بعد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. ولم يصدر أي تحذير من تسونامي محتمل.

زلزال متكررة تضرب إندونيسيا

وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادي.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجات سولاويسي في يناير 2021 أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وشرّد الآلاف.

وفي 2018، أودى زلزال بقوة 7.5 درجات، أعقبه تسونامي، في بالو في سولاويسي أيضا بأكثر من 2200 شخص.

وعام 2004، هز زلزال بقوة 9.1 درجات مقاطعة آتشيه متسببا بتسونامي، وقضى على عشرات الآلاف في إندونيسيا وحدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.