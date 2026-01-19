إحالة 8 عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية والتشاجر في أكتوبر

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة 8 أشخاص عثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم في منطقة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، لمحكمة الجنايات.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة ٤ أشخاص وتلفيات في ٣ سيارات، جراء استخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة، فضلًا عن إلقاء الحجارة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فرضت القوات الأمنية سيطرتها على الموقف.

فور ورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة عن حدوث المشاجرة، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الأطراف، وتخللها إطلاق نار وألعاب نارية بالإضافة إلى تبادل إلقاء الحجارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

