السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 8 أشخاص في اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بأكتوبر

حبس متهم
حبس متهم
18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 8 أشخاص عثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم في منطقة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وأسفرت المشاجرة عن إصابة ٤ أشخاص وتلفيات في ٣ سيارات، جراء استخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة، فضلًا عن إلقاء الحجارة. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فرضت القوات الأمنية سيطرتها على الموقف.

فور ورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة عن حدوث المشاجرة، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الأطراف، وتخللها إطلاق نار وألعاب نارية بالإضافة إلى تبادل إلقاء الحجارة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة 6 أكتوبر الجيزة
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية