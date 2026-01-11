الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز عاطل بتهمة انتحال صفة مندوب تحصيل بنقابة المهن الموسيقية للنصب على شخص ببولاق

حجز متهم
حجز متهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحجز عاطل بتهمة انتحال صفة مندوب تحصيل بنقابة المهن الموسيقية للنصب على شخص خلال افتتاح محل ببولاق الدكرور، للاستيلاء على مبلغ مالي، 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاطل، وحاول النصب على مالك المحل، للاستيلاء منه على مبلغ مالي، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

تفاصيل انتحال عاطل صفة مندوب بنقابة المهن الموسيقية

البداية كانت بتلقى المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد حضور شخص مدعيا أنه مندوب تحصيل بنقابة المهن الموسيقية، لمالك محل خلال افتتاحه، وطالبه بدفع غرامة، لإقامة الافتتاح دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة انتحال صفة

وانتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.

والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد علي نفقة المحكوم عليه،  وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى أخطر اتهام.

وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلى خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع علي الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب.

وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة والتي أخطرها استغلال الإنترنت بشكل غير قانوني بانتحال الصفة والتشهير للإساءة للعضو بالبرلمان فإن عقوبات رادعة جدا في انتظار هذا الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة المهن الموسيقية الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور بولاق الدكرور

مواد متعلقة

النيابة تطلب التحريات حول سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر

تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة قتل شاب بالجيزة بسبب كيس عصير

غلط في الماسورة، إصابة خمسيني ونجاة شخصين في حريق ببولاق الدكرور

ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق الدكرور

القبض على جزار قتل عاملا بسلاح أبيض ببولاق الدكرور لخلافات مالية
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية