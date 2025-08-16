إعلام فلسطيني: مستوطنون إسرائيليون يهاجمون جنوب الخليل في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منطقة "الفخيت" في "مسافر يطا" جنوب الخليل في الضفة الغربية.

حكومة نتنياهو تجاوزت الحدود والوضع مقزز وكارثي

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك مساء اليوم السبت: إن حكومة نتنياهو تجاوزت الحدود والوضع الإنساني بغزة والاستيطان الجديد بالضفة مقزز وكارثي.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها اليوم السبت إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

