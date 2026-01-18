أحلام مؤجلة، معرض فوتوغرافي بدار الأوبرا الثلاثاء المقبل

18 حجم الخط

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، معرض التصوير الفوتوغرافي "أحلام مؤجلة" للمهندس والفنان أحمد حسين، حيث يفتتح المعرض في تمام السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 20 يناير الجارى، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

بوستر معرض أحلام مؤجلة

معرض أحلام مؤجلة بقاعة صلاح طاهر

يضم معرض “أحلام مؤجلة” والذى يقام في قاعة صلاح طاهر 45 لوحة فوتوغرافية، يقدم من خلالها الفنان تجربة بصرية مغايرة تتجاوز التوثيق التقليدي، حيث يسعى لاقتناص تفاصيل إنسانية عميقة تبرز جوهر الشخصيات وعلاقتها بالزمن والمكان (الزمكان). ويهدف الفنان أحمد حسين عبر عدسة التصوير إلى طرح تساؤلات فلسفية حول فكرة الأحلام التي لم تتحقق، ومنح الأماكن دلالات فنية تتحرر من الأطر الجامدة.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا حتى السبت 31 يناير، على فترتين: تبدأ الأولى من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بينما تمتد الفترة المسائية من الرابعة والنصف عصرًا حتى الثامنة والنصف مساءً، باستثناء أيام الجمعة.

يأتي هذا النشاط في سياق الخطة الثقافية لوزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية لدعم الحركة التشكيلية، وإتاحة الفرصة للمبدعين لتقديم رؤى فنية تثري الذوق العام وتبرز جماليات فن التصوير الفوتوغرافي كأداة تعبيرية قادرة على ملامسة الوجدان.

