الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحلام مؤجلة، معرض فوتوغرافي بدار الأوبرا الثلاثاء المقبل

أحد صور معرض أحلام
أحد صور معرض أحلام مؤجلة للفنان أحمد حسين
18 حجم الخط

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، معرض التصوير الفوتوغرافي "أحلام مؤجلة" للمهندس والفنان أحمد حسين، حيث يفتتح المعرض في تمام السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 20 يناير الجارى، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

بوستر معرض أحلام مؤجلة
بوستر معرض أحلام مؤجلة

معرض أحلام مؤجلة بقاعة صلاح طاهر 

يضم معرض “أحلام مؤجلة” والذى يقام في قاعة صلاح طاهر  45 لوحة فوتوغرافية، يقدم من خلالها الفنان تجربة بصرية مغايرة تتجاوز التوثيق التقليدي، حيث يسعى لاقتناص تفاصيل إنسانية عميقة تبرز جوهر الشخصيات وعلاقتها بالزمن والمكان (الزمكان). ويهدف الفنان أحمد حسين عبر عدسة التصوير إلى طرح تساؤلات فلسفية حول فكرة الأحلام التي لم تتحقق، ومنح الأماكن دلالات فنية تتحرر من الأطر الجامدة.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا حتى السبت 31 يناير، على فترتين: تبدأ الأولى من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بينما تمتد الفترة المسائية من الرابعة والنصف عصرًا حتى الثامنة والنصف مساءً، باستثناء أيام الجمعة.

يأتي هذا النشاط في سياق الخطة الثقافية لوزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية لدعم الحركة التشكيلية، وإتاحة الفرصة للمبدعين لتقديم رؤى فنية تثري الذوق العام وتبرز جماليات فن التصوير الفوتوغرافي كأداة تعبيرية قادرة على ملامسة الوجدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الأوبرا المصرية معرض أحلام مؤجلة قاعة صلاح طاهر علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية التصوير الفوتوغرافي
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

اشترك معانا هتاخد أرباح، ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع إلكتروني مزيف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية