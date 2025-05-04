5 عروض لباليه كوبيليا على المسرح الكبير بالأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تنفيذ استراتيجيتها لنشر الإبداعات العالمية فى مختلف مجالات الفنون الجادة حيث تعرض فرقة باليه أوبرا القاهرة الباليه الكلاسيكى العالمى "كوبيليا".

العرض من إخراج المدير الفنى أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وذلك فى 5 عروض تبدأ التاسعة مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين 8، 9، 11، 12 مايو بالإضافة إلى حفل فى الثانية من بعد ظهر الجمعة 9 مايو على المسرح الكبير.

باليه كوبيليا تصميم رقصات فالنتين بارتى، تصميم مناظر محمد الغرباوى، الإضاءة ياسر شعلان والأزياء جيانلوكا سايتو ووضع موسيقاه الفرنسى ليو ديليب وهو مستلهم من قصة الكاتب الألمانى الشهير إرنست هوفمان وتدور أحداثه فى ثلاثة فصول بقرية تقع بين المجر وبولندا عن الدمية الخشبية الجميلة كوبيليا التي صنعها المخترع العبقرى الدكتور كوبيليوس ويقع فى غرامها الشاب فرانس معتقدًا أنها شخصية حقيقية، إلا أن خطيبته سواليندا المفعمة بالحياة تنفذ حيلة ذكية بمساعدة أهل القرية لتخلصه من الأوهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.