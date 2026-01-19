أندريه زكي: انتخاب رئيس مجمع النعمة يعكس ثقة مستحقة وخدمة كنسية راسخة

18 حجم الخط

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن انتخاب القس جمال عبد المسيح تاوضروس رئيسًا لمجمع النعمة الأول يعكس ثقة مستحقة في مسيرته الكنسية وخدمته الروحية الممتدة، مؤكدًا أن الاختيار جاء تتويجًا لجهود مخلصة وعمل كنسي جاد.

وتقدمت الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التهاني إلى القس جمال عبد المسيح بمناسبة انتخابه، كما هنأت أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبة للمجمع، وهم: القس أيمن فهمي حبيب نائبًا للرئيس، القس خليل إبراهيم حنا نائبًا للرئيس، القس محب ماهر كامل سكرتيرًا للمجمع، القس تامر كرم جرجس أمينًا للصندوق، الدكتور القس أشرف وسيلي عطا عضوًا باللجنة التنفيذية، والأخ وجيه سلامة غبريال عضوًا باللجنة التنفيذية.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين القيادات الكنسية، وتعزيز دور المجامع في الرعاية والخدمة والشهادة، بما يسهم في ترسيخ رسالة الكنيسة القائمة على المحبة والسلام وخدمة المجتمع.

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية والسفير بالقاهرة

واستقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفدًا ألمانيًا رسميًا رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، للتعرف على عدد من القضايا المتعلقة بالحوار المجتمعي، ودور الكنيسة والمجتمع المدني في تعزيز قيم التعايش والسلام المجتمعي.

حرية الأديان والعقيدة

وترأس الوفد توماس راشيل (Thomas Rachel)، مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية والمسؤول عن ملف حرية الأديان والعقيدة، وضم الوفد يورجن شولتس (Jürgen Schulz)، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، وديفيد ديركسن (David Dirksen)، مساعد مفوض الحكومة الألمانية، وتيلو فون أوند تسو جيلزا (Thilo von und zu Gilsa)، مستشار الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ومها ويصا، مسؤولة الثقافة والعلوم، في زيارة تعكس اهتمام الحكومة الألمانية بالحوار المؤسسي مع القيادات الدينية والمجتمع المدني في مصر.

وتناول اللقاء نشاط الكنيسة الإنجيلية في المجتمع المصري، إلى جانب الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمشروعات الجارية التي تنفذها في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبناء السلام المجتمعي، فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية الداعمة لهذه الجهود.

كما تناول الجانبان دور الكنيسة الإنجيلية في دعم الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، وطبيعة التفاعل القائم مع مختلف المكونات الدينية، في إطار الدولة الوطنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن الكنيسة الإنجيلية كيان وطني مستقل، يلتزم بدعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن الحوارات الدولية تهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموضوعية للواقع المصري، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، أعرب توماس راشيل عن تقديره للدور الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية في دعم التعايش والسلام المجتمعي، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع القيادات الدينية الوطنية باعتباره أحد المسارات الأساسية لتعزيز الفهم المتبادل وبناء الثقة.

وحضر اللقاء كل من سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

