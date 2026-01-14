الأربعاء 14 يناير 2026
استولى على مليون جنيه، حبس عاطل بتهمة النصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر الترويج لقدرته على منحهم إقامات وهجرة لإحدى الدول الأجنبية، وتسهيل استخراج التأشيرات الرسمية، حيث استولى منهم علي مبلغ مالي 1.3 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بـ تزوير التأشيرات، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام الضحايا بقدراته الوهمية، ما أدى إلى استيلائه على مبالغ مالية كبيرة.

إجراءات الضبط
 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وهو من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية من متحصلات الاحتيال.


وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي أمام جهات التحقيق، حيث تبين أن عدد ضحاياه وصل إلى 11 شخصًا، بلغ إجمالي ما استولى عليهم نحو 1.3 مليون جنيه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت  النيابة العامة التحقيق في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.


العقوبة المتوقعة علي المتهم

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

