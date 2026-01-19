الإعلان عن بطل فيلم جيمس بوند الجديد منتصف 2026

18 حجم الخط

ذكرت تقارير صحفية، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن اختيار الممثل الذي سيؤدي دور العميل 007 الجديد، خلال أحداث فيلم جيمس بوند، بحلول منتصف العام.

وأوضحت التقارير، أن البحث يرتكز علي إيجاد ممثل يتمتع بقدرة فائقة على القتل بيديه العاريتين في لحظة، مما يُشير إلى عودة الشخصية إلى صورة أكثر وحشية وقوة بدنية.

تفاصيل فيلم جيمس بوند الجديد

وكشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة حول فيلم الجزء الجديد لفيلم جيمس بوند.

وذكرت التقارير الجديدة، أنه من المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الجديد من فيلم جيمس بوند خلال عام 2027، على أن يعرض في عام 2028، وربما في نوفمبر مثل جميع الأجزاء السابقة.

فيما يُعتقد حاليًا أن سيناريو الفيلم، سيركز على بداية مسيرة، “بوند" كقائد في البحرية الملكية البريطانية، قبل تجنيده في جهاز الاستخبارات البريطاني MI6.

وكشفت التقارير أن استديوهات MGM، وأمازون، يفاضلون بين ٣ ممثلين للعب دور العميل السري الشهير جيمس بوند في الفيلم القادم.

وذكرت التقارير أن الممثلين الذين يتنافسون على تجسيد جيمس بوند، هم جاكوب إلوردي، وتوم هولاند، وهاريس ديكنسون.

مرشحون آخرون لدور جيمس بوند

وأضافت التقارير، أن الاستوديو والمنتجين، يريدون ممثلا بريطانيا دون سن الثلاثين، ولكن هناك تكهنات بأن آرون تايلور جونسون، وهنري كافيل، وإدريس إلبا، مرشحين أيضا، علي الرغم من تقدمهم بالعمر عن السن المطلوب.

دينيس فيلنوف لإخراج فيلم جيمس بوند القادم

وعلق مايك هوبكنز رئيس استديو MGM، علي اختيار دينيس فيلنوف لإخراج فيلم جيمس بوند الجديد، قائلا: "يشرفنا أن يوافق دينيس على إخراج الفصل التالي لجيمس بوند، إنه خبير سينمائي مسيرته تتحدث عنه مثل فيلم Blade Runner 2049، وأفلام Dune، لقد قدم عوالم مقنعة وشخصيات معقدة والأهم من ذلك سرد قصص يتوق إليها الجمهور حول العالم، جيمس بوند في يد واحد أعظم صانعي الأفلام في وقتنا الحالي ولا يمكننا الانتظار للبدء مغامرة".

