ممثلون يتنافسون للعب دور جيمس بوند في الفيلم القادم

كشفت تقارير صحفية جديدة، أن استديوهات MGM، وآمازون، يفاضلون بين ٣ ممثلين للعب دور العميل السري الشهير جيمس بوند في الفيلم القادم.

وذكرت التقارير أن الممثلين الذين يتنافسون علي تجسيد جيمس بوند، هم جاكوب إلوردي، وتوم هولاند، وهاريس ديكنسون.

مرشحون آخرون لدور جيمس بوند

وأضافت التقارير، أن الاستوديو والمنتجين، يريدون ممثلا بريطانيا دون سن الثلاثين، ولكن هناك تكهنات بأن آرون تايلور جونسون، وهنري كافيل، وإدريس إلبا، مرشحين أيضا، علي الرغم من تقدمهم بالعمر عن السن المطلوب.

دينيس فيلنوف لإخراج فيلم جيمس بوند القادم

وعلق مايك هوبكنز رئيس استديو MGM، علي اختيار دينيس فيلنوف لإخراج فيلم جيمس بوند الجديد، قائلا: "يشرفنا أن يوافق دينيس على إخراج الفصل التالي لجيمس بوند، إنه خبير سينمائي مسيرته تتحدث عنه مثل فيلم Blade Runner 2049، وأفلام Dune، لقد قدم عوالم مقنعة وشخصيات معقدة والأهم من ذلك سرد قصص يتوق إليها الجمهور حول العالم، جيمس بوند في يد واحد أعظم صانعي الأفلام في وقتنا الحالي ولا يمكننا الانتظار للبدء مغامرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.