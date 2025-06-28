مات ريفز ينتهي من كتابة سيناريو "The Batman 2"

أعلن المخرج الشهير مات ريفز، رسميًا عن انتهاء كتابة سيناريو فيلم "The Batman 2".

ونشر مات ريفز، صورةً بالأبيض والأسود، للسيناريو المكتمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع “أكس”.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من فيلم بات مان، بطولة روبرت باتينسون في دور فارس الظلام، في الأول من أكتوبر ٢٠٢٧.

400 مليون دولار إيرادات

وحقق الجزء الأول من فيلم الإثارة والتشويق الأمريكي The Batman، نجاحًا من نوع خاص بمجرد طرحه بدور العرض السينمائي حول العالم، ليعتبر ثاني أفضل افتتاحية للأفلام يُقام في زمن الوباء العالمي"فيروس كورونا" بدور العرض السينمائي وذلك بعد ما حققه فيلم Spider-Man: No Way Home من إيرادات في نهاية عام 2021 وصلت إلى المليار دولار.

وتخطت إيرادات فيلم The Batman 400 مليون في أول أسبوع عرضه له بالسينمات، وانقسمت الإيرادات إلى 138 مليون و500 ألف دولار محليا وأكثر من 180 مليون دولار بمختلف دور العرض السينمائية حول العالم.

فيلم The Batman

وبدأ عرض فيلم The Batman بجميع دور العرض السينمائية المصرية والعالمية، بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٢، حيث أُقيم عرضه الأول عالميًا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عقب أكثر من ثلاثة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وكان احتل فيلم The Batman، مؤشرات جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا حول العالم، وبالأخص مصر والسعودية في أول يوم عرض له.

وفيلم " The Batman " من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من كبار نجوم هوليوود أبرزهم؛ روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، وطرح الفيلم للمشاهدة حصريا على منصة HBO Max فى أبريل ٢٠٢٢، وحقق مشاهدات ضخمة للمنصة الرقمية.

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